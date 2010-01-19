В Луцке избиратели требуют вычеркнуть их из Госреестра из-за религиозных убеждений

В Луцке избиратели требуют вычеркнуть их персональные данные из Государственного реестра из-за религиозных убеждений. С такими обращениями в Луцке столкнулись впервые.

Как сообщила сегодня во время совещания в Луцкой мэрии начальник отдела ведения Госреестра избирателей Наталия ГАЛЬЧЕНКО, накануне выборов в отдел ведения Государственного реестра избирателей Луцкого городского совета обратились 13 горожан. Они требовали удалить их персональные данные из реестра, аргументируя свою позицию религиозными убеждениями.

Поскольку, как заметила Н.ГАЛЬЧЕНКО, с такими обращениями отдел столкнулся впервые, то пока не известно, будут ли требования этих тринадцати горожан удовлетворены. Этот вопрос требует дополнительного изучения, отметила Н.ГАЛЬЧЕНКО.