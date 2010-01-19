В Луцке освятили воду в реке Стырь и на КП «Луцкводоканал». Около полусотни любителей зимнего купания погрузились в только что освященную речную воду.

Как передает корреспондент УНИАН, от Свято-Троицкого храма верующие во главе с епископом Луцким и Волынским УПЦ КП преосвященным МИХАИЛОМ и луцким городским председателем Богданом ШИБОЙ прошли Крестным ходом к центральному парку культуры и отдыха имени Леси Украинки. Там на городском пляже у реки Стырь состоялось Великое освящение воды и зимнее купание, в котором принял участие и мэр Луцка.

Потом все отправились на КП «Луцкводоканал», где состоялось освящение городского водозабора.

Обращаясь к лучан архиепископ Луцкий и Волынский УПЦ КП МИХАИЛ сказал: „Благословение и благодать сходит на освящаемую воду. Чувствуется трепет, подъем, который словами трудно объяснить... Я желаю, чтобы иорданская вода, которую мы освящаем, была для всех полезной, чтобы мы чувствовали свое тело, свою душу и свою жизнь счастливыми...”.