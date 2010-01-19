В Тернополе освятят воду в резервуарах насосных станций КП «Тернопольводоканал»

В Тернополе на праздник Крещения будет освящена вода и в резервуарах насосных станций КП «Тернопольводоканал».

Как сообщили корреспонденту в пресс-службе облгосадминистрации, такое решение принято по инициативе КП «Тернопольводоканал» для того, чтобы иорданская вода могла прийти в каждый дом в Тернополе.

Кроме этого, чин Водоосвящения будет осуществлен в 12 часов 19 января возле символического креста, установленного в честь 1020-летия Крещения Украины-Руси на набережной Тернопольского пруда. Молебен и освящение воды здесь проведут представители всех традиционных христианских конфессий города. Также запланировано, в соответствии с древнейшими традициями, освятить воду и в полынье Тернопольского пруда.

А в 11 часов на «Певческом поле» чин Большого Водоосвящения осуществит епарх Тернопольско-Зборовской УГКЦ Василий СЕМЕНЮК вместе со священниками Тернопольского деканата. Перед этим семинаристы Тернопольской духовной семинарии представят рождественский вертеп и представление «Маланка». После посвящения воды на «Певческом поле» все духовенство отправится на Тернопольский пруд, чтобы в 12 часов принять участие в совместном освящении воды с представителями других конфессий.