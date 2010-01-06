Начался фестиваль «Рождество во Львове»

Сегодня во Львове на импровизированной сцене перед Оперным театром торжественно установили самый большой в Украине трехметровый Рождественский дидух, украшенный лентами и яблоками.

Как передает корреспондент УНИАН, обращаясь к львовянам с поздравлением по случаю Рождественских праздников, городской председатель Андрей САДОВЫЙ отметил возрождение славных традиций Львова – ежегодно ставить в центре города Рождественский дидух и Рождественский вертеп.

«В Украине так заведено: дидух в дом – вся нечисть из дома. Уже четвертый год подряд мы устанавливаем в центре Львова большого дидуха, изготовленного с соблюдением старинных народных обычаев. Я хочу, чтобы сегодня в каждом доме за рождественским столом собралась вся семья, чтобы мы вспомнили все хорошее, что было. Я хочу пожелать всем нам добра, радости и единства для Львова и для Украины», - сказал А.САДОВЫЙ.

Сегодня во Львове на центральной площади - возле городской Ратуши, также торжественно открыли Рождественский вертеп.

С установлением Рождественского дидуха и открытием Рождественской шопки во Львове стартовал фестиваль «Рождество во Львове», который будет продолжаться до 21 января.