В Винницкой обл. возник конфликт вокруг Свято-Димитриевского храма

Украинская Православная Церковь Московского патриархата и Украинская Православная Церковь Киевского патриархата не могут разделить Свято-Димитриевский храм, что в с. Большая Стадница Винницкого района.

Как передает корреспондент УНИАН, конфликт вокруг храма произошел 3 января.

Для обеспечения порядка и недопущения столкновений на межконфессиональной основе 3 января к храму прибыли сотрудники правоохранительных органов. В это день в храме с благословения епископа АНУФРИЯ был срезан замок и проведено богослужение представителями Киевского патриархата во главе с епископом АНУФРИЕМ.

«Взяли благословение у меня и я благословил, как управляющий епархией, войти в церковь местным прихожанам. Нас также поддержала Всеукраинское объединение «Свобода», которое болеет за поместную украинскую церковь. Я приехал уже после 8 часов и меня встречали прихожане в церкви», - рассказал епископ АНУФРИЙ.

Он отметил, что накануне, 2 января, вместе с местными прихожанами они приходили к распорядителю и просили ключи, показывая документы, а, также аргументируя, что ключи удерживаются неправомерно. «Было много, множество убедительных фактов и распорядитель ключей с ними соглашался, просил прощения, но говорил, что не может отдать ключи. А замок мы отремонтируем, он уже куплен», - добавил епископ АНУФРИЙ.

Он также рассказал, что на Рождество служба в храме будет проходить в обычном режиме и не исключает, что в случае необходимости, для защиты храма будут привлечены правоохранительные органы.

«Мы вошли в свой храм, в храм, в котором молилась 16 лет община Киевского патриархата, а Московский патриархат здесь не молится уже с 1992 года. Если кто-то посмеет мешать, то мы будем обращаться в правоохранительные органы», - сказал епископ АНУФРИЙ.

В свою очередь винницкая епархия УПЦ МП события 3 января назвала «попыткой церковного рейдерства, которое пытались совершить представители Киевского патриархата во главе со своим винницким кормчим епископом АНУФРИЕМ».

В Винницкой епархии УПЦ МП рассказали, что еще 17 декабря 2009 года община храма Святого Димитрия Солунского с. Большая Стадница Винницкого района вместе со своим священником Николаем СТРОКОМ решила вернуться в лоно Украинской Православной Церкви из раскола, в котором находилась с 1993 года. Было проведено собрание актива общины и собрано свыше 600 подписей крестьян о переходе в УПЦ МП.

После обращения к Винницкой епархии, а в дальнейшем и к Предстоятелю УПЦ МП Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всей Украины ВЛАДИМИРУ, о.Николай СТРОК 24 декабря возвратился из Киева к своей пастве священником УПЦ МП. Он покаялся перед прихожанами за то, что вместе с ними долгое время шел порочным путем, находясь в расколе и духовной изоляции.

27 декабря в Стадницу прибыли официальные представители Винницкой епархии УПЦ и назначили о. Николая СТРОКА настоятелем храма Святого Димитрия Солунского. Потом был отправлен благодарственный молебен.