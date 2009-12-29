В Крыму помолятся за удачный курортный сезон
14:59, 29 декабря 2009Общество
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В праздник Крещения Господня
Общекрымский молебен за благополучное проведение курортного сезона, сохранение и развитие курортов Крыма планируется провести в автономии 19 января – в праздник Крещения Господня.
«Молебен пройдет во всех православных церквях и храмах Крыма», – сообщает информационно-маркетинговая фирма «Курорты Крыма».
Мероприятие состоится уже в четвертый раз.
Кроме того, в курортных городах Крыма пройдут крестные ходы и «освящение предстоящего сезона купанием в море».
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