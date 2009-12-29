В Крыму помолятся за удачный курортный сезон

Общекрымский молебен за благополучное проведение курортного сезона, сохранение и развитие курортов Крыма планируется провести в автономии 19 января – в праздник Крещения Господня.

«Молебен пройдет во всех православных церквях и храмах Крыма», – сообщает информационно-маркетинговая фирма «Курорты Крыма».

Мероприятие состоится уже в четвертый раз.

Кроме того, в курортных городах Крыма пройдут крестные ходы и «освящение предстоящего сезона купанием в море».