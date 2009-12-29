Суд поддержал защитников верующих от развратных материалов в СМИ

Окружной административный суд города Киева 29 декабря отклонил в целом исковые требования ООО «Фри Медиа Украина ГмбХ» – владельца ежедневной газеты «БЛИК», которое пыталось в судебном порядке обжаловать решение Национальной экспертной комиссии Украины по вопросам защиты общественной морали. В октябре пришлого года Национальная комиссия своим решением признала ряд публикаций в нескольких номерах этой газеты такими, что имеют эротический, порнографический характер и оскорбляют религиозные чувства верующих.



К участию в этом судебном деле приобщился руководящий центр «Патриаршая Курия» Украинской Греко-Католической Церкви, который сообщил Институту религиозной свободы подробности этого резонансного дела.

В ходе судебного заседания руководитель Секретариата Верховного Архиепископа УГКЦ митрофорный протоиерей Олекса Петрив сообщил суду о нарушенном праве верующих на информационное пространство, свободное от материалов, которые унижают честь и достоинство, оскорбляют их религиозные чувства и представляют угрозу физическому, интеллектуальному, морально-психологическому состоянию населения. УГКЦ воспользовалась своим правом и вступила в дело в качестве третьего лица, которое не заявляет самостоятельных требований на предмет спора.

Суть дела состояла в том, что при проведении мониторинга периодических печатных изданий на предмет соответствия действующему законодательству о защите общественной морали Национальная экспертная комиссия Украины по вопросам защиты общественной морали своим решением № 4 от 23 октября 2008 года постановила признать фотоизображения, размещенные в газете «БЛИК», информацией: эротического характера – в выпуске № 194 (682) за 01.09.2008 г. и 104 (592) за 14.05.2008 г. на стр. 16; порнографического характера – в выпуске № 104 (592) за 14.05.2008 г. на стр. 10 и такой, которая демонстрирует неуважение к религиозным святыням и оскорбляет религиозные чувства верующих, – в выпуске № 194 (682) за 01.09.2008 г. на стр. 16.

Однако, руководство ООО «Фри Медиа Украина ГмбХ» отметило, что обвинения по поводу распространения газетой «БЛИК» фотографий эротического, порнографического характера и таких, которые демонстрирует неуважение к религиозным святыням и оскорбляют религиозные чувства верующих, являются необоснованными, безосновательными и несоответствующими действительности. По их мнению, газетой ни в коем случае не был нарушен Закон Украины «О защите общественной морали», а потому был подан иск в суд против Национальной комиссии.

Следует напомнить, что Секретариат Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций не так давно на своем заседании рассмотрел данный вопрос и выразил возмущение упомянутыми публикациями, в том числе по поводу совершенного надругательства над религиозными символами христиан во всем мире.

В результате коллегия судей под председательством судьи Н.Е.Блаживской по делу №3/712 по иску ООО «Фри Медиа Украина ГмбХ» о признании противоправным и отмене решения Национальной экспертной комиссии Украины по вопросам защиты общественной морали № 4 от 23.10.2008 года вынесла постановление об отклонении данных исковых требований в полном объеме, чем фактически признала неоднократное нарушение газетой «Блик» законодательства Украины о защите общественной морали.

Комментируя данное решение, представитель УГКЦ в суде прот. Олекса Петрив отметил: "Решение Суда по этому делу, которое приобрело общественный резонанс, показало, что в Украине все же есть беспристрастное правосудие – поскольку весь процесс проходил под пристрастным «вниманием» масс-медиа (как и вся нынешняя деятельность Национальной экспертной комиссии по вопросам защиты общественной морали) – и вселил надежду, что в будущем нам всем, совместными усилиями удастся защитить духовно-нравственные основы нашего украинского общества от разрушительного влияния аморальности, бескультурья, неумеренного потребительства и гедонизма.