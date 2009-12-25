Во время рождественской мессы на Бенедикта XVI совершено нападение

Начало торжественной мессы в честь Рождества Христова в Ватикане было омрачено печальным инцидентом.

Как сообщает Благовест-инфо, когда Папа Бенедикт XVI направлялся к алтарю базилики св. Петра, неизвестная женщина перескочила барьер и набросилась на понтифика. Папа упал на пол, но быстро поднялся и продолжил свой путь к алтарю. Ватиканская пресс-служба сообщает, что Бенедикт XVI не пострадал.

Не исключено, что женщина, арестованная ватиканской полицией, находится в нестабильном психическом состоянии. Помимо Папы, она сбила с ног французского кардинала Роже Эчегарая. 87-летний прелат был доставлен в больницу, где его осмотрят врачи.