Свято-Введенскому монастырю на Печерске вернут колокольню

Архитектурно-градостроительный совет Киева одобрил эскизный проект воссоздания колокольни Свято-Введенского мужского монастыря по ул. Московской, 42-"а" в Печерском районе столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня в ходе заседания Градосовета.

Проект разработан ООО «Т.І.А.М.» по заказу Киевского Свято-Введенского мужского монастыря киевской епархии УПЦ.

Проектом планируется восстановить колокольню, разобранную в 1930-х годах, часть которой сохранилась до нашего времени.

Проект колокольни разрабатывался на основе старых сохранившихся фотографий. В первом ярусе колокольни будет проезд для транспорта, на втором ярусе разместится колокол, третий ярус – позолоченный купол.

Подводя итоги рассмотрения проекта, исполняющий обязанности главного архитектора Киева Сергей БРОНЕВИЦКИЙ рекомендовал согласовать проект.