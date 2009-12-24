Итальянец создал рождественский вертеп размером с булавочную головку

Итальянский умелец Альдо Калиро изготовил самый маленький в мире вертеп, сообщает Портал-Кредо.

Крохотные фигурки Богородицы, Иосифа Обручника, Ангела и Младенца-Иисуса в яслях он поместил на булавочную головку.

"Я проделал большую работу. В качестве тренировки я начал с создания рождественской сценки на чечевице и кофейном бобе, а когда это удалось, то попробовал сделать вертеп на булавочной головке. Очень горжусь этим", - сказал А.Калиро.

Теперь он добивается того, чтобы его творение попало в "Книгу рекордов Гиннесса".