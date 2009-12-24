В Черкасской области горела сельская церковь

В 21.20 23 декабря в селе Молодецкое Маньковского района Черкасской области, в кирпичном здании Украинской православной церкви возник пожар.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в 22.40 отделением Государственной пожарной охраны МЧС пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Огнем повреждены купол на площади 20 кв. м и церковное имущество. Причина пожара - нарушение правил эксплуатации электронагревательных приборов. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.