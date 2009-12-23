Англиканский священник благословил бедняков воровать в супермаркетах

Настоятель церкви Святого Лаврентия в британском городе Йорк Тим Джонс посоветовал прихожанам, которые испытывают серьезные материальные затруднения, воровать в магазинах.

Об этом сообщает Благовест.Ru.

«Мой совет как христианского священника: крадите из магазинов», - сказал отец Тим в своей проповеди, уточнив при этом, что советует совершать кражи именно в сетевых магазинах, а не в лавочках, которые зачастую являются семейным бизнесом.

По его мнению, любовь Господа к нищим «выше прав собственности, которыми обладают богатые».

«Я даю этот совет с тяжестью на сердце и желаю, чтобы общество осознало: неэффективность бюрократической системы, систематические проволочки толкают людей на преступления», - отметил священник.

В то же время он призвал не увлекаться, попросив «не брать больше, чем необходимо».

Заявление священника вызвало резкую критику со стороны правоохранительных органов, предпринимателей и самой Церкви.