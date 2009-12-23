В Иерусалим пешком из Германии пришла 71-летняя паломница

В Иерусалим на празднование Рождества Христова пришла пешком из германского города Бад Берлебург, что в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, 71-летняя католическая паломница Элизабет Биттер, сообщает Седмица.Ru .

В течение 9 месяцев паломница преодолела более 7 тысяч километров. Ее пеший маршрут из Германии на Святую Землю пролегал через Швейцарию, Италию, Грецию, Турцию, Сирию и Иорданию.

В течение всего маршрута паломница молилась за мир между религиями и народами, рассказала журналистам Элизабет Биттер. Эта молитва и стала главной причиной, побудившей ее отправиться пешком из Германии в Иерусалим.