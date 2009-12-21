В Киев прибыл Вифлеемский огонь

Вчера, 20 декабря, Вифлеемский огонь мира прибыл в Киев и в помещении Украинского центра народной культуры "Музей Ивана Гончара" состоялась его передача украинским церквам.

Как сообщает Государственная телерадиокомпания “Украинское телевидение и радиовещание”, Вифлеемский огонь получили представители четырех церквей - Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви, Украинской греко-католической церкви и Римо-католической церкви.

Акции "Вифлеемский огонь мира" положила начало в 1988 году австрийская телерадиокомпания. Ее цель - донести огонь из символического места рождения Иисуса Христа к тем людям, которые празднуют Рождество вне дома, - в больницах, детдомах и тому подобное. В Европу Огонь из Вифлеема в конце ноября привозят самолетом в специальном контейнере австрийские скауты, а уже из Вены он странствует из рук в руки так называемой "скаутской эстафетой" целой Европой. От Австрии через Словакию и Польшу в середине декабря Огонь попадает и в Украину, где о нем заботится наибольшая скаутская организация Украины – “Пласт”.