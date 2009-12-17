В Иерусалиме найден погребальный покров времен Христа

Археологи обнаружили в Иерусалиме погребальный покров, датируемый временем распятия Христа, сообщает «Благовест-Инфо».

По их мнению, эта находка заставляет усомниться в подлинности Туринской плащаницы. Способ переплетения и рисунок ткани кардинально отличаются от полотна плащаницы.

Покров изготовлен методом простого двустороннего переплетения, а не диагонального, как в Туринской плащанице, которое, по мнению экспертов, появилось не раньше средних веков.

Полотно было обнаружено археологами из «Hebrew University» и «Albright Research Institute» в долине Хинном рядом с человеческими останками в запечатанной камере погребальной пещеры.

Тесты ДНК показали, что погребенный человек был болен проказой и умер от туберкулеза - возможно, именно поэтому его погребальная пещера была запечатана, что сделало возможным сохранение полотна и даже волос человека на протяжении 2000 лет, пишет газета «Daily Mail», которую в среду цитирует сайт «Inopressa».

Иерусалимская плащаница представляет собой не единое полотно, как Туринская, она сделана из нескольких частей с отдельным куском ткани для головы.

По словам руководителя группы археологов, профессора Шимона Гибсона, Туринская плащаница не соответствовала описаниям палестинских погребальных практик I века.

«Наш погребальный покров показывает, что отдельные покровы для головы и для тела были распространенной практикой. Наличие отдельного покрова для головы имело большое значение: когда кого-то приносили хоронить, то помещали покров на лицо на тот случай, если человек на самом деле не умер и приходил в себя - тогда он мог сдуть ткань с лица и позвать на помощь», - отметил Ш.Гибсон.

По его словам, такое довольно часто происходило в древности, когда не было современного медицинского оборудования.

