Неизвестные уничтожают место захоронения останков царской семьи

Свердловские археологи (Россия) бьют тревогу - неизвестные уничтожают место захоронения останков семьи последнего российского императора Николая II, сообщает NEWSru.com. По их данным, на старой Коптяковской дороге начались буровые и геодезические работы, чтобы впоследствии возвести здесь церковь и кладбище, и если строителей не остановить, будут навсегда утрачены оставшиеся в земле предметы, которые могут пролить свет на подробности гибели царской семьи, сообщил в среду сайту «Новый Регион» замначальника отдела археологических исследований областного НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры Сергей Погорелов.

Издание напоминает, что в конце сентября этого года уральские археологи сделали сенсационное заявление - по их мнению, под Екатеринбургом найдены не все останки членов семьи последнего российского императора. На одной пресс-конференции директор Института истории и археологии Уральского отделения РАН Вениамин Алексеев заявил, что зольная масса в захоронении останков цесаревича Алексея и княжны Марии на старой Коптяковской дороге слишком незначительна для того, чтобы сделать вывод о полном сожжении. «Это дает основание предполагать, что захоронений было несколько, и останки были раскиданы по нескольким местам», - заявил тогда академик.

В пользу продолжения поисков свидетельствуют, по мнению ученых, и материальные артефакты, раскрывающие обстоятельства расстрела революционерами в 1918 году семьи Романовых. Сергей Погорелов в разговоре с корреспондентом НР напомнил, что последние находки на старой Коптяковской дороге были сделаны в августе этого года. В частности, тогда археологи нашли ранее не обнаруженные 200 фрагментов трех кувшинов из-под серной кислоты, которой большевики обливали труп Николая II и членов его семьи перед сожжением.

Сложив их вместе, исследователи обнаружили нехватку еще примерно 150 осколков. В том числе двух днищ и двух ручек. Поэтому было принято решение продолжить археологические исследования на старой Коптяковской дороге в 2010 году. «Есть еще шансы найти спрятанные вещи, посуду, пули и другие предметы, связанные с гибелью царской семьи», – говорит Погорелов.

Однако, раскопки на месте первоначального захоронения членов российского императорского дома и расстрелянных вместе с ними лиц из их ближайшего окружения, могут и не начаться. Как сообщил археолог, непосредственно на Коптяковской дороге, где Поросёнков лог, начались буровые и геодезические работы, идет предварительная подготовка к строительству.

Чтобы приостановить строительство, представители отдела археологических исследований областного НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры, а также директора двух академических институтов, написали письма новому губернатору Свердловской области Александру Мишарину, полпреду президента России в УрФО Николаю Винниченко, а также российскому Патриарху Кириллу.

Костные останки царской семьи были найдены под Екатеринбургом на старой Коптяковской дороге в 1991 и в 2007 годах. Результаты независимых генетических экспертиз, проведенных в Великобритании, США, Австрии и России, подтвердили подлинность захоронения членов семьи Романовых. Было решено предать их погребению в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге. В начале 2009 года СКП РФ закрыл уголовное дело по факту гибели Николая II и членов его семьи в связи со смертью лиц, совершивших убийство.

