Италия: архиепископ Неаполя призвал мафиози к покаянию

Архиепископ итальянского Неаполя кардинал Крешенцио Сепе призвал членов активизировавшейся в последнее время местной мафии - каморры - покаяться и обратиться к вере, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Радио Ватикана.

Кардинал выразил серьезную озабоченность в связи с обострением криминальной обстановки в городе в последние месяцы. В ноябре в Неаполе произошел беспрецедентный случай: мафиози, которые обычно обходили церковные структуры стороной, потребовали денег от настоятеля одного из католических приходов.

"Мафиози, обратитесь! Когда-нибудь наступит Божий Суд", - сказал кардинал, повторив слова Папы Римского Иоанна Павла II, обращенные к мафии в 1993 году.

Кардинал сравнил криминальную жизнь в Неаполе с мусором, убивающим город. "Неаполь часто показывает свои отходы, оставленные насилием и преступностью, несправедливостью и злоупотреблениями: они обезображивают лицо любимого всеми нами города", - добавил католический иерарх.

Отметив, что Церковь "чувствует себя непосредственно вовлеченной в процесс нравственного оздоровления города", кардинал попросил прощения у Пресвятой Девы "за зло, до сих пор пачкающее кровью наши улицы, нашу жизнь, нашу душу".

Он попросил неаполитанцев мужественно противостоять злу. "Как можем мы испрашивать благословения Пресвятой Девы на нашу возлюбленную землю, на ее чад, если сами мы не осмеливаемся открыто и неустанно бороться против культуры смерти, имя которой - каморра?" - обратился к своей пастве кардинал.

Иерарх призвал заявить о "неприятии преступной системы, по сей день блокирующей экономику, предлагающей аномальные культурные и воспитательные модели, отравляющие жизнь всех".

По мнению архиепископа Неаполя, эффективно противостоять каморре могут только все жители города вместе. "Неаполь может и должен возродиться. Неаполь может и должен вновь обрести надежду", - подчеркнул кардинал.

