Украина отметит 450-летие Пересопницкого Евангелия

В 2011 году Украина будет отмечать на государственном уровне 450-летие первой печатной книги на украинском языке – Пересопницкого Евангелия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Ровенской облгосадминистрации Виктор МАТЧУК в эфире телеканала «Рівне 1».

По словам губернатора, основные штрихи к будущему указу Президента Украины по случаю этого юбилея удалось согласовать с Виктором ЮЩЕНКО во время его недавнего пребывания в Ривненской области.

В.МАТЧУК также отметил, что указом Президента будет предусмотрен целый комплекс мероприятий по возобновлению Пересипницы - строительство современной дороги и газификация села.