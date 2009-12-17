Украина отметит 450-летие Пересопницкого Евангелия
10:22, 17 декабря 2009Общество
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В 2011 году Украина будет отмечать на государственном уровне 450-летие первой печатной книги на украинском языке – Пересопницкого Евангелия.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Ровенской облгосадминистрации Виктор МАТЧУК в эфире телеканала «Рівне 1».
По словам губернатора, основные штрихи к будущему указу Президента Украины по случаю этого юбилея удалось согласовать с Виктором ЮЩЕНКО во время его недавнего пребывания в Ривненской области.
В.МАТЧУК также отметил, что указом Президента будет предусмотрен целый комплекс мероприятий по возобновлению Пересипницы - строительство современной дороги и газификация села.
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