В Индии отметили 140-летие Комитаса

В индийском городе Калькутта прошли юбилейные мероприятия к 140-летию армянского композитора, основоположника духовного песнопения – шараканов – Комитаса. Как сообщает «Благовест-инфо», торжественное открытие юбилея состоялось 15 декабря в новом зале армянской Гуманитарной семинарии Калькутты. На юбилее принимали участие управляющий семинарией, иеромонах Хорен Ованнисян и новонозначенный посол Армении в Индии Ара Акопян.

Говоря о роли Комитаса в истории мировой музыки, иеромонах Хорен, в частности сказал: «Атеист, слушая Комитаса, становится праведным. У кого в душе отсутствует любовь, тот, услышав музыку Комитаса, влюбляется и сам поет «Сонна яр». Те же, кто находится вдалеке, слушая Комитаса, принимают решение вернуться на Родину. Слушая Комитаса, земледелец смешивает свой пот с землей, чтобы в амбарах было полно пшеницы».

***Комитас (1869-1935; настоящее имя Согомон Согомонян) -- один из выдающихся армянских композиторов, музыкальный этнограф, теоретик музыки, хормейстер и педагог. Он является основоположником армянской национальной композиторской школы. В 1881-83 гг. он обучался в духовной семинарии Геворгян (Первопрестольный Эчмиадзин), специализировался в изучении армянской церковной музыки, собирал образцы крестьянского фольклора различных этнографических поясов Армении. В 1895 году был возведен в сан архимандрита, приняв имя Комитас.