Под Москвой, на Рублевке, сожгли дом священника

Сообщение о серьезном пожаре на шестом километре Рублево-Успенского шоссе (Россия) поступило на пульт Московской службы спасения во вторник в 21.06.

Об этом сообщает «Комсомольская правда».

“Позвонил мужчина, очень быстро прокричал, что горит, похоже, деревянная церковь, а внутри находятся люди, - рассказала «Комсомолке» дежурный редактор Службы спасения Алена Волнистова. - Также выяснилось, что по соседству с храмом полыхает 2-этажный коттедж”.

По словам очевидцев, горящий коттедж - это дом священника на территории Зачатьевского женского монастыря в Патриаршем Подворье. Огонь занялся именно в доме, и перебросился на соседнюю деревянную церковь - Храм Покрова Пресвятой Богородицы. Площадь возгорания составила больше ста квадратных метров.

“О пожаре мы поставили в известность УВД, «Медицину катастроф» и администрацию района”, - дополнила Алена Волнистова.

Сообщения о горящем доме священника поступили и в Одинцовский гарнизон. Оттуда на место происшествия выехали несколько пожарных расчетов. На борьбу с огнем прибыли и пожарные из Москвы. Тушение пожара осложнялось 25-градусными морозами, которые стоят в столичном регионе. Церковь удалось спасти, а вот дом причта выгорел полностью.

Уже известно, что в доме священника обнаружили труп 80-летней монахини Киприаны, которая работала в монастыре с его открытия в начале 1990-х.

Скорее всего, здание кто-то поджег, вспыхнул оно мгновенно. Но официального подтверждения этой версии пока нет.