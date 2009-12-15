ВСЦиРO и МОЗ, противодействуя ВИЧ, призывают руководствоваться моралью

В Министерстве охраны здоровья Украины 10 декабря состоялось заседание Общественного совета по вопросам сотрудничества с Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций. Участники заседания обсудили проект информационной компании по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИДа и рассмотрели вопрос сужение практики абортов в Украине. Об этом сообщает сообщает Институт религиозной свободы.

В частности, председатель комитета МОЗ по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и другим социально опасным болезням Светлана ЧЕРЕНЬКО представила проект Концепции национальной информационной кампании «Не дай СПИДу шанс!». Общественный совет критически восприняли этот проект, поскольку лейтмотивом предложенной информационной кампании, нацеленной главным образом на молодежь в возрасте от 16 до 25 лет, должен был стать девиз «Используй презервативы при сексуальных контактах». При этом никаких моральных ориентиров, призывов к сдержанности в половых отношениях и ответственному поведению эта программа не предлагает.

Такую позицию, высказанную в ходе заседания заместителем председателя общественного совета священником Андреем НАГИРНЯКОМ (УГКЦ) и священнослужителями других Церквей, поддержал также председатель общественного совета академик Юрий КУНДИЕВ и присутствующий президент Всеукраинского врачебного общества Олег МУСИЙ. По результатам обсуждения Общественный совет при МОЗ единогласно рекомендовал пересмотреть подходы к предложенной информационной кампании, сделав акцент на проведении образовательной и разъяснительной работы по пропаганде среди детей и молодежи здорового образа жизни, духовных, нравственных, культурных ценностей и ответственного поведения.

Члены общественного совета также приняли обращение к Министру охраны здоровья Украины, Министру Украины по делам семьи, молодежи и спорта, Министру образования и науки Украины и к Национальному совету по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ-инфекции/СПИДу, в котором настоятельно рекомендовали запретить пропаганду половых отношений путем "мотивации к использованию презервативов", особенно среди детей школьного возраста. Общественный совет отметил, что профилактические программы и кампании должны основываться на уважении прав и достоинства человека и пропагандировать традиционные духовные, морально-этические и культурные ценности, а в частности воздержание от раннего начала половой жизни и от до- и внебрачных половых отношений, что является самыми эффективными средствами профилактики ВИЧ/СПИДа.

Вторым вопросом повестки дня заседания Общественный совет при МОЗ рассмотрел вопросы противодействия искусственному прерыванию беременности (абортам). Начальник Департамента материнства, детства и санаторного обеспечения МОЗ Раиса МОИСЕЕНКО представила доклад о мероприятиях по выработке стратегии искусственного прерывания беременности. Она сообщила, что Межведомственная рабочая группа по выработке единой стратегии противодействия абортам, которая работала в течение года до недавнего времени, так и не смогла найти консенсуса и единых подходов в данном вопросе.

В связи с этим, Общественный совет направил обращение к Министру охраны здоровья Украины с просьбой поручить ответственным структурам министерства обеспечить организацию и проведение в конце января – начале февраля 2010 года в МОЗ Украины "круглого стола" на тему «Медицинские, социальные и морально-этические аспекты в вопросе противодействия искусственному прерыванию беременности», целью которого должна стать выработка предложений по данной проблематике с целью надлежащей подготовки к проведению в 2010 году международного конгресса по противодействию абортам в Украине.

Напомним, что министерству было поручено организовать данный международный конгресс в Украине по результатам встречи премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО с представителями Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций в июле этого года, что предусмотрено отдельным правительственным поручением от 16.07.2009 года.

По инициативе представителя УПЦ священника Владислава СОФИЙЧУКА общественный совет также обратилась к Министру охраны здоровья Украины с просьбой поручить соответствующим департаментам решить вопрос о внесении в содержание листков-вкладышей, аннотаций, инструкций по медицинскому применению всех контрацептивных средств сведений, которые в доступной форме будут информировать женщин о возможности абортивного эффекта и его достоверности при условии пользования таким лекарственным средством. Поднятая проблема заключается в том, что отдельные виды контрацептивных (противозачаточных) средств имеют абортивные действие, но в настоящее время женщины лишены информации об этом в соответствующих инструкциях и листках-вкладышах к этим препаратам, что имеет важное значение для большинства верующих людей в Украине.

Общественный совет при Министерстве охраны здоровья Украины по вопросам сотрудничества с Всеукраинским советом Церквей и религиозных организаций также заслушал информацию президента Всеукраинского врачебного общества Олега МУСИЯ о принятии Этического кодекса врача Украины, в текст которого внесена часть предложений членов общественного совета.

В завершение заседания к присутствующим с благодарностью за плодотворную работу обратился Министр охраны здоровья Украины Василий КНЯЗЕВИЧ. Он выразил убеждение, что в следующем году Общественный совет сможет наладить еще более плодотворное сотрудничество между медицинскими и религиозными сообществами для подготовки предложений в сфере здравоохранения.



