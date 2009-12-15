Церковь призвала прихожан быть терпимыми к женщинам в брюках

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата архиепископ Волоколамский Иларион призвал более терпимо относиться к одежде прихожан.

Владыка с сожалением указал на случаи, когда молодые люди в неформальной одежде и девушки в брюках, приходящие в храм для того, чтобы "встретить понимание и сочувствие, вместо этого встречают окрики и ругань". Он назвал такое отношение "болезнью, с которой надо бороться", сообщает NEWSru.

Он отметил, что это связано с национальными обычаями и традициями. "Наши приходы и епархии в Западной Европе вообще не знают таких запретов в отношении женской одежды", - сказал архиепископ Иларион. Он также отметил, что уже более 80-ти лет и в России, и на Западе производятся женские брючные костюмы, поэтому называть брюки чисто мужской одеждой уже никак нельзя.

"Господь смотрит на сердце человека, а не на его платье", - выразил уверенность архипастырь.