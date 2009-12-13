Сегодня православные празднуют день памяти апостола Андрея

12 декабря Православная Церковь чтит память святого апостола Андрея Первозванного.

Святой Андрей был братом апостола Петра. Предпочитая девство супружеству, он не пожелал вступить в брак. Услышав об Иоанне Крестителе, отправился к нему и стал его учеником. Когда Иоанн Креститель, указывая на Иисуса Христа, сказал: "Вот Агнец Божий", святой Андрей вместе с апостолом Иоанном Богословом оставил своего учителя и последовал за Христом. Его называют Первозванным, потому что он первым из апостолов стал последователем и учеником Христа.

После Сошествия Святого Духа на апостолов святой Андрей отправился с проповедью Слова Божия в восточные страны. Прошел Малую Азию, Фракию, Македонию, дошел до Дуная, прошел побережье Черного моря, Крым (тогда в Боспоре, нынешней Керчи, он создал первую христианскую общину), Причерноморье и по Днепру поднялся до места, где теперь расположен город Киев.

Святитель Димитрий Ростовский писал в «Житиях», что святой Андрей, проповедуя христианство, в каждом городе принял много страданий. Больше всего он потерпел за проповедь в городе Синоп. Здесь его бросали на землю, и, взяв за руки и за ноги, таскали, били поленьями, бросали в него камнями, вырывали у него пальцы и зубы. Но апостол, благодатью Спасителя, снова оказался здоровым и целым от ран.

Когда святой Андрей по реке Днепр, пристал к Киевским горам, он сказал своим ученикам: «Верьте мне, что на этих горах воссияет благодать Божья. Великий город будет здесь, и Господь воздвигнет там много церквей и просветит святым крещением всю эту землю». Взойдя на горы, святой Андрей благословил их и водрузил крест. От Киева он дошел до тех мест, где сейчас находится Великий Новгород.

На своем пути Первозванный апостол претерпел много скорбей от язычников: его изгоняли из городов, избивали. Город Патры стал последним на его пути. Здесь он исцелил много людей, в том числе жену патрского правителя Эгеата Максимиллу и его брата Стратоклия. Но даже чудеса, совершенные по молитве апостола, не вразумляли язычника Эгеата.

Святой сказал правителю: «Сын Божий, снизойдя на землю ради спасения рода человеческого, с ясностью показал, что эти идолы - не только не боги, но – нечистые бесы, враждебные человеческому роду, которые научают людей гневить Бога и отвращать Его от себя, чтобы Он не слышал их. Когда же Бог, прогневавшись, отвратится от людей, тогда бесы пленяют их в порабощение себе. И до тех пор обольщают их, пока души их не выйдут из тела обнаженными, не имея с собой ничего другого, кроме грехов своих». На следующий день правитель потребовал, чтобы апостол Андрей принес жертвы бесам. Поскольку тот отказался, его сильно избили.

Озлобившись, Эгеат приказал воинам распять святого Андрея. Андрей Первозванный с молитвой ко Господу сам взошел на место казни. Чтобы продлить мучения апостола, Эгеат приказал не прибивать руки и ноги святого, а привязать их ко кресту.

Два дня апостол с креста учил собравшихся вокруг горожан.

На второй день мучений апостола весь народ пришел к дому правителя и начал возмущаться тем, что он распял кроткого и мудрого человека. Испугавшись народного возмущения, правитель тотчас пошел с ними, чтобы снять святого Андрея с креста. Но никто не мог отвязать апостола, хотя многие пытались это сделать – их руки приходили в омертвение.

Святой апостол стал молиться, чтобы Господь удостоил его крестной смерти: «Господи Иисусе Христе! Не попусти мне быть снятым со креста. Приими дух мой с миром, ибо время мне уже прийти к Тебе и зреть Тебя, так сильно желаемого мной!».

Внезапно яркое сияние осветило крест, когда же оно прекратилось, люди увидели, что святой Андрей Первозванный уже предал душу Господу. Произошло это в 62 году по Р.Х.

Максимилла, жена патрского правителя, сняла тело апостола с креста и с честью погребла его. Несколько столетий спустя, при императоре Константине Великом, мощи святого Андрея Первозванного были торжественно перенесены в Константинополь и положены в храме Святых Апостолов рядом с мощами святого евангелиста Луки и ученика святого апостола Павла — святого апостола Тимофея.

Память святого Андрея Первозванного так торжественно почиталась в дореволюционной России, Православная Церковь, приняв веру из Византии, епископы которой ведут преемство от апостола Андрея, считает себя его преемницей.

Император Петр I учредил в честь апостола Андрея первый и высший орден, который давался в награду сановникам государства. С петровских времен русский флот сделал своим стягом Андреевский флаг, на белом фоне голубой крест формы X, под сенью которого было одержано множество побед.