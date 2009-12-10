Потап и Настя Каменских высмеяли протестантскую церковь

В шоу «Народная звезда», которое транслируется на украинском телевидении, звезды украинского шоу-бизнеса Потап с Настей Каменских (песни "У нас на районе", "Не пара" и другие), а также конкурсантка Ульяна Рудакова, в своем выступлении, по мнению христианских экспертов, оскорбили и высмеяли протестантскую церковь, - сообщает InVictory News.

Потап изображал проповедника, а Настя Каменских и Ульяна Рудакова – участниц церковного хора. Трио исполняло песню Джо Кокера «You Can Leave Your Hat On», звучавшую в эротическом фильме "Девять с половиной недель" во время сцены стриптиза. При этом «пастор» во время «проповеди», снимал с себя одежду и комментировал процесс постепенного раздевания, подбадривая «паству» петь вместе, а «группа прославления» восклицала «Аллилуйя!» и «Аминь!»

Юрий Шпирный из Министерства культуры и туризма говорит, что это большое неуважение к чувствам верующих: «Я считаю, что людям нужно указать на недопустимость такого поведения. Надеюсь, это произошло от того, что они не знают, какую серьезную работу делают эти церкви».

«Возможно эта тема сегодня популярная и рейтинговая для каких-то представителей светской музыки: поиздеваться над этими вещами - это им кажется смешным. По большому счету, в последнее время возникает все больше и больше движений против протестантских церквей», - говорит Максим Лукьянов, президент Ассоциации христианского искусства и музыки «GAM».

Интересно, что жюри, в составе актрисы Барбары Брыльской, поэта Юрия Рыбчинского, актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк, поставило наивысшие балы за выступление Потапа, Насти Каменских и Ульяны Рудаковой. «Когда у трех людей талант от Бога, я думаю, что на высший пьедестал им самая дорога», - сказал Юрий Рыбчинский.

Пастор церкви «Новая Жизнь» Анатолий Калюжный считает, что данное выступление - кощунство: «Если люди позволяют себе такое делать, это говорит о том, что они не только не знают Бога, но они играют с огнем. Такие вещи не проходят бесследно ни для души, ни для судьбы человека. Мне искренне их жаль, потому что люди не понимают, что есть святые вещи. Я думаю, что все мы будем свидетелями того, как они сами будут пожинать то, что они сеют».

Напомним, что прихожанин киевской церкви «Благая весть» Владимир Гончаренко принимает участие в музыкальном шоу «Народная звезда». Владимир в паре с народной артисткой Украины Наталией Бучинской и трио Потапа, Насти Каменских и Ульяны Рудаковой вышли в финал.

«Я очень возмущен этим выступлением, - говорит Владимир Гончаренко. - Я считаю, что это было глупо и опрометчиво со стороны Потапа сделать такой номер, человек просто не знает с Кем он связался. Я молюсь, чтобы Бог его помиловал и вразумил по Своей милости и любви, потому что такие вещи так просто не сходят с рук».