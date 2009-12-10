В Черниговской обл. во дворе церкви тракторист выкопал 13 артснарядов

В Черниговской области во дворе церкви тракторист выпахал 13 артснарядов времен Великой Отечественной войны. Об этом УНИАН сообщил первый заместитель начальника Главного управления МЧС в области Сергей ДУДАРЕВ.

В частности, он сообщил следующее: в селе Фастовцы Бахмацкого района настоятель храма Успения Божьей Матери решил упорядочить территорию и засеять ее травой. Он попросил одного из местных жителей трактором вспахать двор церкви. Когда же мужчина начал работу, то натолкнулся на арсенал из 13-ти артиллерийских снарядов калибра 125 мм времен Великой Отечественной войны, которые лежали друг возле друга в ряд.

Земляные работы были прекращены, а об опасной находке поставлены в известность спасатели МЧС и правоохранители. Место находки охраняется работниками райотдела милиции.

Сегодня к месту события выехала группа пиротехников Главного облуправления МЧС для проверки прилегающей территории, вероятно, что где-то рядом в земле могут остаться еще взрывоопасные предметы времен войны. После этого артснаряды будут уничтожены в специальном месте.