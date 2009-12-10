Алла Пугачева помолилась в Киево-Печерской Лавре

Певица Алла Пугачева перед началом концертной программы «Рождественские встречи» посетила Киево-Печерскую Лавру.

Как сообщает сайт УПЦ, в доме настоятеля певицу теплыми словами приветствовал наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры архиепископ Павел. Вручая певице букет роз, Владыка сказал: «Мы любим Ваши добрые песни и желаем Вам еще столько же творческих лет, сколько лепестков в этом букете цветов».

Затем певица в сопровождении архиепископа Павла посетила Ближние пещеры, где в пещерной церкви в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы у мощей преподобного Агапита Печерского наместник Лавры отслужил молебен и совершил елеопомазание всех присутствующих, в том числе и репортеров.