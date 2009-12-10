Комитет Верховной Рады по вопросам науки и образования против основания Церквями учебных заведений

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования предлагает парламенту отклонить проект Закона «О внесение изменений в некоторые законы Украины относительно основания религиозными организациями учебных заведений».

Как сообщает сайт ИРС, такую позицию Комитет выразил в проекте постановления, внесеного в законодательный орган народными депутатами Украины В.Полохалом, Д.Табачником, С.Давимукой и К.Самойлик.

Члены Комитета поддержали позицию Главного научно-экспертного управления Аппарата Верховной Рады Украины, которое считает, что данный законопроект не согласовывается с Конституцией и законами Украины, в частности со статьей 35 Конституции Украины, в соответствии с которой «церковь и религиозные организации в Украине отделены от государства, а школа от церкви», и положениями статьи 9 Закона Украины «Об образорвании» и статьи 6 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях».

Примечательно, что соответствующее решение профильный Комитет по вопросам науки и образования вынес на своем заседании еще 20 мая этого года, однако до этого времени этот законопроект оставался без движения. Отныне окончательное решение по поводу данной инициативы должно быть принято во время голосования всего состава парламента на пленарном заседании. Содокладчиком от Комитета по этому вопросу определено народного депутата Украины, секретаря Комитета Екатерину Самойлик (КПУ).

Законопроект №2729 зарегистрирован в Верховной Раде Украины в июле 2008 года представителями разных парламентских фракций - Владимиром Стретовичем, Владимиром Мрущенко (партия ХДС, НУНС), Ольгой Боднар (БЮТ) и Владимиром Малышевым (ПР).

Авторы инициативы предлагают предоставить религиозным организациям право учреждать учебные заведения государственного стандарта образования разных форм и уровней аккредитации, уравнивая их в правах с частными лицами, общественными и другими организациями. Необходимость таких законодательных изменений неоднократно отмечал Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций, который объединяет руководителей разных конфессий. Главы Церквей отмечали важность моральной составляющей в воспитании детей и молодежи, которую могут обеспечить подобные школы и университеты.

Основной целью законопроекта является обеспечение прав родителей предоставлять своим детям образование госстандарта при наличии формы воспитания, которая отвечает их вероисповеданию. По мнению инициаторов изменений, это право гарантируется многими международными договорами, ратифицированными Украиной, однако соответствующий механизм его реализации до сих пор не предусмотрен национальным законодательством.

Напомним, что по результатам обсуждения Комитет по вопросам науки и образования 20 мая 2009 года принял решение рекомендовать Верховной Раде Украины законопроект №2729 по результатам рассмотрения в первом чтении отклонить, как такой, что не отвечает Конституции и законам Украины.