Израильские власти начали раскопки под стенами Храма Гроба Господня

Израильские власти начали раскопки под внешней частью западной стены церкви Воскресения Христова в оккупированном Иерусалиме.

Седмица.Ru сообщает, что израильские археологи начали раскопки под стеной Храма Гроба Господня 23 ноября.

Церковь Воскресения делят между собой 6 христианских конфессий: православные, католики, армяне-григориане, копты, ассирийцы и Эфиопская Церковь.

Ранее руководитель ЮНЕСКО Ирина Бокова назвала недопустимым проведение в центре Иерусалима каких-либо работ, нарушающих исторический облик Старого города.

"Что касается Иерусалима, я хотела бы напомнить, что этот город находится в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО; это означает, что любые изменения в нем нарушают международные договоры и хартии о защите мирового культурного наследия", - заявила она.

И.Бокова также процитировала резолюции, принятые этой международной организацией еще в 1968 году и призывающие Тель-Авив не изменять историческую обстановку священного города под предлогом исторических раскопок.