В Риге пройдет выставка библейских растений

В связи с Рождеством Латвийский университетский ботанический сад организует выставку растений, упоминающихся в Библии.

Как сообщает Благовест-инфо, с 10 декабря по 10 января в ботаническом саду можно рассмотреть растения, которым в Библии придаётся символическое значение, а также которые используются в современной промышленности, строительстве, медицине и других отраслях.

Кроме осмотра выставки все желающие смогут поучаствовать в популярной мировой игре по принципу geocaching.