В Риге пройдет выставка библейских растений
12:53, 10 декабря 2009Общество
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В связи с Рождеством
В связи с Рождеством Латвийский университетский ботанический сад организует выставку растений, упоминающихся в Библии.
Как сообщает Благовест-инфо, с 10 декабря по 10 января в ботаническом саду можно рассмотреть растения, которым в Библии придаётся символическое значение, а также которые используются в современной промышленности, строительстве, медицине и других отраслях.
Кроме осмотра выставки все желающие смогут поучаствовать в популярной мировой игре по принципу geocaching.
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