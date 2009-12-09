Афонские монахи считают духовно опасными идентификационные номера

"Это число устанавливается персонально для каждого гражданина и на всю жизнь. В сущности, личность умаляется, унижается, превращается в число, становится номером, вещью!" - сказано в заявлении братии нескольких монастырей Афона, переданном в среду в СМИ.

Как сообщает Седмица.Ru, монахи пришли к выводу, что эти пластиковые карты с идентификационными номерами "будут связаны с числом 666".

По их словам, АМКА (регистрационное число социальной защиты) представляет собой единый идентификационный номер работника, страхования и медицинского обслуживания, "уникальный для каждого гражданина, который его будет сопровождать на протяжении всей жизни".

Это число "будет обязательным, без него гражданин не будет иметь права на постоянную работу, социальное обеспечение, получение медицинской помощи, пенсии, льготы, пособия", сказано в заявлении.

Со своей стороны святогорские монахи потребовали сохранения существовавших до сих пор инструментов соцзащиты, в том числе традиционных книжек медицинского обслуживания.