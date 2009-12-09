При раскопках в израильской тюрьме обнаружен древнейший христианский храм

Израильская тюрьма Мегиддо, которую сейчас патрулирует конная охрана с собаками, может превратиться в место паломничества и туризма. Дело в том, что за ее стенами в 2005 г. проводили раскопки, в ходе которых были обнаружены остатки древнейшего христианского храма, передает Богослов.Ru.

Во время раскопок, в которых участвовали и некоторые заключенные, археологи обнаружили древнейший из известных христианских храмов. Сохранился великолепный мозаичный пол, на нем — надписи, в том числе с упоминаниями Христа. Здание датируется III-IV вв. Возможно, прихожанами храма были римские солдаты, расквартированные в здешних местах.

Находка наделала много шуму в религиозных и научных кругах и стала предметом многочисленных докладов и сообщений. Теперь местные власти Мегиддо обсуждают с Управлением по делам древностей планы перенести тюрьму, открыв археологический раскоп для публики. Он должен стать центром целого туристического комплекса.