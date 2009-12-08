В черниговском селе в расселине липы появился образ Спасителя

В селе Вибли Куликовского района Черниговской области в расщелине старой липы, которая растет в церковном дворе, появился нерукотворный образ Иисуса Христа. Образ возник в нише, которая образовалась два года тому назад во время сильного ветра.

Как сообщает областная газета "Вестник Ч", дерево, где проявился образ Спасителя, стало местом паломничества людей из окружающих городов и сел. Местные жители утверждают, что липа с образом исцеляет от болезней, помогает избавиться от боли.

Настоятель Свято-Троицкой церкви УПЦ о. Иоанн (Иван МАЛЕТИЧ), который 17 лет правит в Виблях, считает нерукотворный образ чудом Господним. "Это благодать, чудо Господне. Не случайно изображение появилось на дереве, которое стоит в церковном дворе, ведь здесь намоленые места. Рядом похоронены верующие, казаки", - сказал он.

По словам о.Иоанна, это третий случай в Украине за последнее время, когда образы появляются на деревьях. До этого зафиксированы такие случаи в Винницкой и Полтавской областях. Первой образ увидела женщина, которая 30 лет поет в церковном хоре.

Паломники обвязали дерево рушниками, поставили вокруг венки, конфеты.