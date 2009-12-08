В Запорожской области построят маяк с церковным куполом.

Такая идея возникла у известного путешественника Федора Конюхова, который родом из этих мест. В строительство он планирует вкладывать собственные деньги.

Ожидается, что высота маяка будет составлять 36 метров и отстроят его на краю скалы. Вместо крыши у него будет церковный купол, сообщает РИСУ.

По замыслу автора, маяк будет выполнять духовную миссию. В комплекс войдет и часовня, где можно будет отслужить Литургию. Таким образом Федор Конюхов решил почтить всех погибших мореплавателей. Сам путешественник уже отправил эскизы проекта в местный райсовет, а здешние чиновники заинтересовались необычным проектом.