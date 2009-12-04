В Тернопольском облвоенкомате открыли часовню Покрова Богородицы

В Тернопольском облвоенкомате сегодня открыли часовню Покрова Пресвятой Богородицы.

Как сообщил корреспонденту УНИАН заместитель областного военного комиссара по воспитательной работе Сергей ВАЩУК, для открытия часовни специально выбрали сегодняшний день, когда отмечается праздник Введения во Храм Пресвятой Девы Марии. «Также часовня стала подарком для всех работников военкомата ко Дню Вооруженных Сил Украины», – сказал С.ВАЩУК.

Часовня расположена на территории военкомата, освятил ее митрофорный протоиерей Дмитрий ЛЫСАК.

С.ВАЩУК отметил, что покровительницей украинского войска еще с княжеских и казацких времен считался Покров Пресвятой Богородицы, и именно в ее честь построена часовня.

«Первое знакомство с украинской армией у призывника, будущего защитника Отчизны, начинается с военкомата. Эта часовня будет одним из важных элементов в воспитании подрастающего поколения на исторических традициях украинского войска. Для каждого человека, который будет прибывать в наше учреждение, она должна стать очагом душевного покоя и уверенности в будущем», – отметил С.ВАЩУК.

По его словам, идя в армию напутственные слова призывники теперь будут получать именно возле этой часовни, а значит будут иметь возможность попросить у Девы Марии помощь для хорошей службы в армии.