Израильские археологи обнаружили синагогу, в которой мог проповедовать Христос

Археологи нашли в израильском поселке Магдала синагогу, в которой мог проповедовать Спаситель.

Об этом сообщает Седмица.Ru

"Синагога той поры - довольно редкая находка. В те времена, когда еще существовал Иерусалимский храм, синагога была не столько местом богослужения, сколько центром городской духовной жизни. И естественно, что бывавший в Магдале Христос мог там проповедовать", - говорит руководитель раскопок Дина Гони.

Археологи изучают предназначение камня, найденного в магдальской синагоге, - его поверхность покрыта символическими орнаментами (две пальмы, направленные в сторону Иерусалима, два шабатных кубка, семисвечник).

Селение знаменито тем, что именно здесь родилась и выросла св. Мария Магдалина.