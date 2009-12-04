В пакистанской мечети погибли около 40 человек

Не менее 40 человек погибли и более 50 ранено в результате нападения экстремистов на мечеть в городе-спутнике пакистанской столицы.

Как передает ИТАР-ТАСС, днем группа вооруженных семи экстремистов, в числе которых были несколько террористов-смертников, атаковала крупную мечеть, расположенную в хорошо охраняемой "красной зоне" города-спутника пакистанской столицы Равалпинди. На момент теракта в мечети находилось около 1 тысячи верующих, совершавших пятничную молитву, в том числе и большое количество военнослужащих и членов их семей. После того, как один из террористов-смертников взорвал бомбу внутри мечети, оставшиеся в живых сообщники начали вести огонь из автоматов по находящимся вблизи здания полицейским и военнослужащим.

В непосредственной близости от места происшествия находится главная штаб-квартира пакистанской армии, а также многие объекты армии и спецслужб страны.