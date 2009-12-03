Исследование: религиозность человека является одним из социальных феноменов

Украинский народ принадлежит к религиозной нации: почти 90 процентов населения отождествляют себя с определенными религиозными конфессиями или течениями и только около 10 процентов называют себя атеистами.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования ISSP (Internazional Sozial Survey Programmme), проведенного Киевским международным институтом социологии, центром "Социальные индикаторы" и кафедрой Национального университета "Киево-Могилянская академия" в рамках международного проекта.

Генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто заявил, что религия всегда была связана с общественными ценностями и нормами. Для примера он назвал "Десять Божьих заповедей". Включение в социологическое исследование широкого круга вопросов, которые выходят за пределы теологии, по его мнению, "дает возможность рассмотреть связки религии с некоторыми другими сторонами общественной жизни и лучше понять ее роль в обществе". По его мнению, нынешнее социсследование, в котором стоял вопрос о счастье в жизни человека, доказало, что верующие люди намного более счастливы, чем неверующие.

Религиозность человека остается одним из наибольших социальных феноменов, которые нужно исследовать на высоком научном уровне. В этом убеждены и участники исследования - старший преподаватель кафедры социологии НаУКМА Елена Богданова и научный сотрудник отдела социальной психологии Института социологии НАН Украины Максим Паращевин. В представленных ими научных выводах Украина является религиозным обществом, где можно свободно исповедовать и реализовывать свои духовные потребности, независимо от национальности.