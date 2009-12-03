Климатическое движение Украины призывает к сохранению жизни на Земле

В начале декабря этого года в Копенгагене (Дания) состоится Конференция по вопросам изменений климата, целью которой являются переговоры между ведущими государствами мира относительно принятия Соглашения с сокращения вредных выбросов в атмосферу.

Как сообщает сайт УГКЦ, представители Климатического движения Украины по этому случаю обратились с просьбой к украинскому духовенству: «донести к верующим в нашем государстве потребность духовного усиления действий мирового Климатического движения и спасения самого святого творения Господа – жизнь на Земле».

Климатическое движение приветствует экологическую инициативу Совета Епископских Конференций Европы и Конференции Церквей Европы и просит всех верующих людей поддержать экуменический призыв европейских церквей к общей молитве с целью принятия климатического Соглашения, необходимого для спасения планеты, в воскресенье, 13 декабря а также избрать эту дату ежегодным Днем духовного служения ради сохранения жизни.

Обращение, на основе цифр и фактов, иллюстрирует весомость угрозы климатических изменений для человечества и всей планеты: «если выбросы будут расти существующими темпами, они, фактически, удвоятся в сравнении с доиндустриальным уровнем. Это приведет к тому, что в этом веке мир столкнется с ростом средней температуры на почти 3° С. А следовательно будет иметь серьезные последствия: повышение уровня моря, землетрясения, а также увеличением частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений - ураганов, наводнений и засух». Чтобы избежать экологической катастрофы, по мнению авторов обращения, необходимо, чтобы все люди объединили свои усилия и сделали все возможное для улучшения состояния Божьего создания – природы.

Авторы Обращения убеждены, что сегодня человечество еще имеет «уникальный шанс переосмыслить человеческие ценности, погрузиться в глубины своей духовности, осознать, что современный материализм и духовная пустота – это признаки коллективного безумия, которое ведет нас в глубокую бездну. Это также шанс построить новое общество – общество толерантности, взаимопонимания, любви, добра, солидарности». Именно такие ценности, по мнению авторов обращения, помогут нам избежать катастроф и выйти на новый уровень развития человеческих взаимоотношений.