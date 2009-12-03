В Киеве открывается выставка украинской иконы XVII - XІX века

В галерее "Дукат" сегодня открывается выставка "Украинская икона XVII - XІX века". На выставке представлены почти 40 произведений иконописи разных уголков нашей страны.

По словам соорганизатора проекта искусствоведа Александры Рак, особое внимания заслуживают такие выдающиеся образцы иконы ХVІІ ст., как "Параскева Пятница", "Господь Вседержитель" и "Тайная Вечеря" из Волыни; "Благовещение" и "Собор Архистратига Михаила" из Галичины и "Господь Вседержитель" из Жовквы. "Западноукраинские иконы написаны под воздействием католического искусства, которое отобразилось как на их сюжетах, так и на общей манере исполнения. В частности, на выставке представлены иконы "Богородица - Неувядающий цвет" и "Мария и Анна с малым Иисусом", - отметила А.Рак.

ХVІІІ век презентован иконописью центральных регионов Украины. Это выдающиеся образцы украинского барокко "Великомученица Варвара” “Святой Николай" и "Царь на троне".

Также в галерее представлены иконы ХIХ в., характерные для Киевской области: "Благовещение", "Архистратиг Михаил", "Успения Богородицы" "Введение в храм", "Новозаветная Троица" и др. Завершит экспозицию пара икон "Архангелы Михаил и Гавриил", в которых прослеживается стилистика модерна, добавила эксперт.