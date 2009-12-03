В Виннице пройдет выставка-ярмарка христианской литературы

11 и 12 декабря 2009 года в Виннице пройдет ІІ Всеукраинская Рождественская выставка-ярмарка христианской литературы, организатором которой является Ассоциация христианских издателей Украины, - сообщает Христианский Мегапортал invictory.org.

Выставка пройдет при активной поддержке христианских церквей разных конфессий.

Для участия в выставке приедут крупнейшие христианские издательства и производители сувенирной продукции из разных областей Украины: Черкасская, Киевская, Полтавская, Днепропетровская, Одесская, Кировоградская, Харьковская, Львовская, Винницкая, Хмельницкая.

«Издатели и производители сувениров заранее готовятся к этой выставке, чтобы привезти как можно больше интересных книг для взрослых и детей, увлекательных игр, пособий по проведению праздников в церквах, красивых сувениров. Так же на этой выставке будут представлены периодические издания», - говорится в сообщении.

Опыт прошлогодней Рождественской выставки, которая прошла в Виннице, показал, что христиане в канун Рождества Христова заботятся о том, чтобы их друзья, родные и близкие получили христианские подарки.

Во время выставки будут проходить различные Рождественские акции. Одна из них – «Книга – лучший Рождественский подарок». Во время акции будут собраны книги, которые Ассоциация христианских издателей Украины передаст детским домам города Винницы.