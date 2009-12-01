В Киеве изучают возможность размещения в Бабьем Яру площади Согласия всех религий

Киевская городская государственная администрация и историко-мемориальний заповедник "Бабий Яр" изучают возможность размещения в Бабьем Яру символической площади Согласия всех религий.

Об этом журналистам сказал начальник Главного управления культурного наследия горадминистрации Руслан Кухаренко.

"Мы хотим сделать еще площадь Согласия, где можно разместить памятные часовни католической и православной церквей, иудейской синагоги и мусульманской мечети, чтобы они постоянно молились о погибших", - сказал Р.Кухаренко.

Также, по его словам, мэрия и заповедник изучают возможность создания Аллеи праведников на территории Яра, начиная от станции метро "Дорогожичи" к улице Ольжича.

По замыслу вдоль аллеи будут установлены гранитные плиты с вычеканенными на них именами людей, которые прятали евреев от фашистских захватчиков.

Как известно, во время Великой Отечественной войны в Киеве погибло около 200 тыс.

В Бабьем Яру было расстреляно свыше 100 тыс. киевлян и военнопленных разных национальностей и вероисповеданий.