В Харькове предотвращена попытка незаконного вывоза икон

Работники Харьковской таможни вместе с пограничниками предотвратили попытку двух граждан России незаконно вывезти из Украины патроны к оружию и иконы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской таможни, обе попытки контрабандного перемещения вещей через украинско-российскую границу были пресечены в международном пункте пропуска «Гоптовка».

Так, 26 ноября гражданин России, который следовал в Российскую Федерацию на автомобиле «Ауди А8» и избрал для перемещения полосу «зеленого движения», задекларировал, что ничего запрещенного через таможенную границу не перемещает. Но в ходе углубленного досмотра в автомобиле россиянина было обнаружено шесть патронов к оружию калибра 5,45 мм и 7,62 мм

Кроме того, сегодня утром после устного и письменного декларирования автомобиля «Fiat Doblo» 37-летний россиянин заявил, что оружия, наркотиков, культурных ценностей и других предметов, ограниченных или запрещенных к перемещению через таможенную границу Украины, не имеет. После проведения досмотра автомобиля в салоне была обнаружена деревянная икона с изображением Иисуса Христа. После этого с помощью металлоискателя в кармане куртки гражданина, которая была на нем, таможенники обнаружили также металлическую икону.

По обоим фактам сотрудники таможни составили протоколы о нарушении таможенных правил по ст. 352 Таможенного кодекса Украины (сокрытие от таможенного контроля), а патроны и иконы изъяты и переданы на экспертизу.