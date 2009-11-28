Сегодня в центре Львова зажгут две с половиной тысячи лампадок

28 ноября во Львове состоится ряд мероприятий ко Дню памяти жертв голодоморов и политических репрессий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА, в 8.00 во всех церквях Львова и области начнется заупокойная Служба Божья по жертвам голодоморов и невинно убиенных во время политических репрессий.

Потом, на Лычакивском кладбище во Львове состоится церемония перезахоронения останков жертв Голодомора 1946-1947 гг.

Кроме этого, руководство Львовской облгосадминистрации, областного совета, Львовского городского совета и представители общественности возложат венки к памятному знаку жертвам Голодомора и политических репрессий и к памятнику жертвам коммунистических преступлений. Также во внутреннем дворе Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов «Тюрьма на Лонцкого» во Львове состоится возложение венка к Кресту.

В 16.00 – «Минута молчания», во время которой остановится работа в органах государственной власти и органах местного самоуправления, на предприятиях, учреждениях и организациях, будет остановлено движение общественного и частного транспорта.

После завершения «Минуты молчания» начнется акция «Зажги свечу!», во время которой будут зажжены 2 тысячи 500 лампадок в центре Львова на площади возле памятника Т.Шевченко в память о жертвах Голодомора и политических репрессий.

Завершатся мероприятия вечером-реквиемом во Львовском национальном академическом театре оперы и балета им. С.Крушельницкой.