В Винницкой обл. возобновляют храм, построенный в 1655 году
12:36, 24 ноября 2009Общество
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Храм построен Иваном Богуном
В селе Телепеньки Винницкого района Винницкой области возобновляют храм, который был построен в 1655 году.
Как передает корреспондент УНИАН, по легендам, храм построен казацким полковником Иваном Богуном.
Идея возобновить церковь возникла еще в 1993 году. Местные жители ожидали помощь от власти или бизнесменов, а в 2003 году сами начали собирать средства и восстановление.
Сегодня строительство храма для жителей села Телепеньки стала «делом чести». Жители убеждены, что возобновленная церковь станет не только украшением села, но и местом единения.
Инициаторы восстановления также надеются на помощь благотворителей и инвесторов.
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