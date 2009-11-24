В Винницкой обл. возобновляют храм, построенный в 1655 году

В селе Телепеньки Винницкого района Винницкой области возобновляют храм, который был построен в 1655 году.

Как передает корреспондент УНИАН, по легендам, храм построен казацким полковником Иваном Богуном.

Идея возобновить церковь возникла еще в 1993 году. Местные жители ожидали помощь от власти или бизнесменов, а в 2003 году сами начали собирать средства и восстановление.

Сегодня строительство храма для жителей села Телепеньки стала «делом чести». Жители убеждены, что возобновленная церковь станет не только украшением села, но и местом единения.

Инициаторы восстановления также надеются на помощь благотворителей и инвесторов.