Историк архивов Ватикана прочла невидимые надписи на Туринской плащанице

Историк архивов Ватикана Барбара Фрале утверждает, что смогла частично прочесть практически невидимые надписи на Туринской плащанице, которые доказывают подлинность знаменитой христианской реликвии, сообщает Lenta.ru.

По словам исследовательницы, современные компьютерные технологии помогли ей прочесть слова на греческом, латинском и арамейском языках. Так, Фрале удалось разглядеть надпись «Иисус Назорей», сделанную по-гречески. По ее мнению, это значит, что полотно не может быть средневековой подделкой, так как в те времена ни один христианин, пусть и фальсификатор, не мог бы назвать Христа просто назореем (назарянином, то есть жителем Назарета), не указав на его божественное происхождение.

По версии Фрале, табличку с именем прикрепили к плащанице, в которую, по преданию, было завернуто тело Христа, чтобы близкие смогли узнать останки и похоронить покойного. Металлы, содержавшиеся в чернилах того времени, могли перейти на ткань, считает исследовательница.

Фрале рассказала, что буквы на полотне видели и раньше, однако исследователи не обращали на них внимания из-за убеждения о поддельности плащаницы. Оно основывается на результатах радиоуглеродного анализа: в 1988 году этот тест был проведен в трех лабораториях, которые независимо друг от друга датировали реликвию XII-XIV веками.

Историк из Ватикана считает, что надписи на плащанице подтверждают евангельские описания последних часов жизни Христа. В частности, по ее мнению, надпись на греческом, которую можно прочесть как «снят в девятом часу», указывает на время смерти Сына Божьего, которое сообщается в священных текстах.

Фрале изучила увеличенное изображение фрагмента плащаницы, на котором можно видеть по меньшей мере семь слов. Одну короткую надпись на арамейском языке, отпечатавшуюся в районе предполагаемого лика Христа, ей перевести не удалось; латинские буквы iber историк расценила как указание на императора Тиберия (Tiberius), в правление которого, согласно Библии, был распят Иисус Христос.

По преданию, в плащаницу - четырехметровый кусок полотна - тело Христа после крестных мук и смерти завернул Иосиф Аримафейский. Некоторые верующие считают, что на ткани остались подлинные отпечатки тела и лика Спасителя. Римско-католическая церковь никогда официально не признавала плащаницу ни подлинной, ни поддельной. Реликвия хранится в соборе Иоанна Крестителя в Турине.

В апреле 2009 года СМИ сообщали о другом утверждении относительно истории плащаницы, сделанном Барбарой Фрале. Она заявила, что реликвия более ста лет принадлежала тамплиерам, а это значит, что рыцари ордена, вопреки подозрениям, не поклонялись языческим идолам.



