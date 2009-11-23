Минрегионбуд планирует завершить ремонт Андреевской церкви до 2010 г.(фото)

Министерство регионального развития и строительства рассчитывает на завершение украинско-французской компанией "Основа-солсиф" аварийно-ремонтных работ в Андреевской церкви до 2010 года.

Как сообщает пресс-служба Минрегионбуда, "есть все основания завершить комплекс противооползневых и противоаварийных работ в этом году".

Министерство объяснило незначительное перенесение сроков завершения таких работ с сентября, как планировалось раньше, на декабрь задержкой расчетов с генподрядчиком за уже выполненные работы и появление дополнительных внеплановых противоаварийных работ.

Минрегионбуд также отмечает, что ежедневные наблюдения по состоянию церкви и экологический мониторинг прилегающих территорий свидетельствует о хорошем состоянии объекта.