Сегодня день иконы Божией Матери «Скоропослушница»

Икона Божией Матери «Скоропослушница»

- древний чудотворный образ, находится на Святой Горе Афон в монастыре Дохиар.

Этот монастырь основан в Х веке монахом Евфимием в честь Архангелов Михаила и Гавриила. Согласно монастырскому преданию, икона была написана в том же столетии, при жизни настоятеля обители святого Неофита.

В частности, предание повествует о том, что в 1664 г. монах-трапезарь по имени Нил, проходя в ночное время с зажженной лучиной мимо иконы, услышал от нее следующие слова: «На будущее время не приближайся сюда с зажженной лучиной и не копти Моего образа». Нил, вначале пораженный этим, подумал, что это шутка какого-либо брата, пренебрег данным предупреждением и продолжал ходить ночью с коптящей лучиной мимо иконы. По прошествии некоторого времени Нил вновь услышал от иконы: «Монах, недостойный этого имени! Долго ли тебе так беспечно и так бесстыдно коптить Мой образ?» После этих слов монах Нил был поражен слепотой. Он пал перед иконой и оставался в таком положении до наступления дня. Утром монашеская братия нашла его лежащим ниц у иконы Пресвятой Богородицы, и тогда он рассказал им о случившемся. Иноки тотчас затеплили неугасимую лампаду и с благоговением пали перед чудотворной иконой. А Нил решился до тех пор не уходить от иконы, пока не получит прощение и исцеление от постигшей его слепоты.

День и ночь он молился и плакал перед ликом Пресвятой Богородицы со слезами искреннего раскаяния и просил исцеления. В один из дней он услышал следующие милостивые слова: «Нил! Твоя молитва услышана, ты прощен, и зрение снова дается твоим очам. Возвести же и всей братии, что Я покров, промышление и защита их обители, посвященной Архангелам. Пусть они и православные христиане обращаются ко Мне в своих нуждах, и Я не оставлю никого не услышанным: всем, с благоговением ко Мне прибегающим, буду предстательствовать, и молитвы всех будут исполняемы Сыном и Богом Моим ради Моего ходатайства перед Ним. Отныне сия икона Моя будет именоваться «Скоропослушница» потому, что скорую всем притекающим к ней буду являть милость и скоро буду внимать их прошениям». Вслед за этим к монаху Нилу вернулось зрение.

Молва о свершившемся пред иконой чуде быстро разошлась по всему Афону, привлекая множество иноков на поклонение святыне, с удивлением слушавших прозревшего трапезаря. После этого монахи, благоговейно помолившись, огородили то место, где находилась сия икона, и устроили с правой стороны храм во имя Пресвятой Богородицы Скоропослушницы. Иноки, обращавшиеся за помощью к «Скоропослушнице», скоро возвращали мир своей душе, помогала икона и во время мора и других бедствий.

С тех пор в монастыре Дохиар избирается самый благоговейный иеромонах (монах — священник) для того, чтобы находиться при иконе Божией Матери «Скоропослушница» постоянно. Каждый день утром и вечером он совершает молебны. Вечером каждого вторника и четверга вся братия монастыря поет перед иконой умилительный канон Божией Матери (по греч. параклис), священник поминает на ектеньях всех православных христиан и молится о мире всего мира.

Перед иконою теплится двадцать лампад, из них шесть неугасимых — все они пожертвованы христианами в разное время в память о совершившихся чудотворениях. Елей для лампад ежегодно привозится паломниками, искавшими и получившими небесную помощь от Небесной Заступницы.

Доныне Пресвятая Богородица оказывает чудодейственную помощь всем православным христианам, прибегающим к Ней с верою, благоговением и сокрушенным сердцем.

Перед этой иконой молятся о духовном прозрении, при разных немощах, при онкологических болезнях, о помощи в родах и о кормлении молоком, о детях. Также молятся Скоропослушнице, когда не знают, как лучше поступить, о чем просить, в растерянности и недоумении.