Сегодня - Собор Архистратига Михаила

Сегодня православные христиане отмечают День собора архистратига Михаила.

Празднование было установлено в начале ІV века. В этот день верующие чествовали все ангельские силы, и особенно Архистратига Михаила как главу Небесных чинов, победителя пропащих духов - демонов, или бесов. Потому и в праздничном богослужении Михаил прославляется как главнокомандующий небесных сил, который ведет непрестанную борьбу с силами нечистого, пристально следя за всеми его подступами.

Не случайно на иконах Михаила изображают в виде воина, одетого в железные латы, с копьем и щитом в руках. Архистратиг Михаил издавна считается небесным покровителем людей, и потому в этот день следует задуматься над своими поступками и помыслами.