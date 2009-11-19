Христиане Шотландии выступили против легализации эвтаназии

Обеспокоенность легализацией оказания содействия в самоубийстве выразили представители трех христианских церквей в Шотландии, сообщает Благовест.инфо.

Представители католиков, пресвитерианцев и епископальных общин встретились с премьером шотландского правительства Алексом Салмондом и выразили надежду, что парламент Шотландии не пойдет путем английского законодательства, которое узаконило оказание содействия в самоубийстве.

Прецедентом в Англии стал случай с больной рассеянным склерозом, которая попросила суд выдать постановление относительно уголовных последствий для ее мужа, в случае, если бы он помог ей выехать в страну, где оказание помощи в совершении самоубийства не преследуется законом. Английское законодательство разрешает такое содействие, поскольку лицо, помогающее самоубийце, не извлекает из этого экономической выгоды.

Борьба с культурой смерти, доминирующей в новом британском законодательстве, сплотила английскую католическую и англиканскую общины, а также движение pro-life. Против легализации оказания помощи в самоубийстве выступают также еврейские сообщества.