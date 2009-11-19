Соперничество в любви обостряет религиозное чувство человека

Американские социальные психологи пришли к выводу, что присутствие привлекательного потенциального соперника при знакомстве с представителем противоположного пола обостряет религиозное чувство человека, собщает Lenta.Ru.

В исследовании, проведенном учеными из Аризонского государственного университета в Темпе, приняли участие 269 студентов колледжа. Им демонстрировали анкеты привлекательных юношей и девушек, сказав, что это студенты того же колледжа, желающие найти себе пару.

После этого добровольцев попросили оценить по десятибалльной шкале свое согласие с такими утверждениями, как "я верю в Бога", "нам было бы лучше, если бы религия играла бóльшую роль в жизни людей", "вера важна для меня при принятии повседневных решений" и т.п.

Оказалось, что религиозность участников эксперимента повышалась, когда они видели привлекательного представителя своего пола, то есть потенциального соперника при заведении романтических отношений.

По мнению исследователя Есинь Джессики Ли, такая подсознательная "подстройка" религиозного чувства служит для повышения собственной привлекательности, поскольку большинство традиционных религий проповедуют верность партнеру.